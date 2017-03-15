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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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«Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края
«Ростелеком» запустил в эксплуатацию беспроводной доступ в интернет в 24 населенных пунктах Алтайского края, расположенных преимущественно в западной части региона, а также в пригороде городов Бийска и Славгорода. Теперь услуга «Сельский wi-fi» (в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства) действует в 83 населенных пунктах региона.

Оборудование устанавливается, как правило, в центре села и охватывает социальные и административные объекты (администрацию сельсовета, клуб, почту, школу, местную АТС и т.д.). Скорость интернета в зоне действия сигнала – до 10 Мбит/с. Для подключения к услуге необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Ростелекома», получить логин и пароль и оплатить тариф (45 рублей ежемесячно, либо 1,5 рубля в сутки)*.

Доступ к интернету появился в селах Береговое (Панкрушихинский район), Плёсо-Курья (Хабарский район), Алексеевка (Благовещенский район), Платовка (Ключевский район), Казанцево (Романовский район), Малахово (Алейский район), поселках Мирабилит (Кулундинский район) и Новотроицк (Родинский район) и других населенных пунктах.

К концу 2017 года wi-fi-сигнал будет организован еще в 17 малых населенных пунктах края. В перспективе предполагается установка дополнительного оборудования с целью охвата большего количества абонентов, а также строительство в ряде сел оптической сети от точки доступа wi-fi до общеобразовательных учреждений.

На сегодняшний день о востребованности услуги говорит тот факт, что ежеквартально жители подключенных к услуге «Сельский wi-fi» сел скачивают более 6 тысяч Гб информации.

*Пошаговая инструкция по подключению к точке доступа размещена на сайте «Ростелекома», где можно узнать способы оплаты, перечень бесплатных ресурсов и другую полезную информацию.

Перечень новых точек доступа услуги «Сельский wi-fi»

село Береговое (Панкрушихинский район)

село Плёсо-Курья (Хабарский район)

село Алексеевка (Благовещенский район)

пос. Мельниковка (Благовещенский район)

село Платовка (Ключевский район)

поселок Мирабилит (Кулундинский район)

поселок Новотроицк (Родинский район)

село Казанцево (Романовский район)

село Малахово (Алейский район)

поселок Урожайный (Павловский район)

поселок Красная Дубрава (Павловский район)

село Покровка (Топчихинский район)

село Хабазино (Топчихинский район)

село 10 лет Октября (Новичихинский район)

село Павловка (Новичихинский район)

поселок Котляровка (Поспелихинский район)

село Никольск (Змеиногорский район)

село Казанцево (Курьинский район)

село Маяк (Чарышский район)

село Лушниково (Тальменский район)

село Одинцовка (г. Бийск)

поселок Чуйский (Бийский район)

поселок Талый (Красногорский район)

село Пригородное (г. Славгород)

Для справки:

В октябре 2016 г. между Администрацией Алтайского края, Минкомсвязи России и «Ростелекомом» заключено трехстороннее соглашение об установке 257 коллективных точек доступа в интернет в населенных пунктах численностью от 250 до 500 жителей. Также соглашение предусматривает строительство оптических линий для 11 сел с числом жителей 500+ из собственных средств оператора. Место расположения базовых станций в каждом населенном пункте определяют совместно местные власти и специалисты «Ростелекома». Оборудование спроектировано отечественным производителем и рассчитано на работу в сложных климатических условиях. С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться на сайте управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

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Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ“.

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль — 8,7 млрд руб.

“Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+”.

24 Марта.


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