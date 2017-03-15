Завершается время отчетов

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На ленту новостей 24.03.2017: «Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: В Алтайском крае растут реальные располагаемые денежные доходы 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь 17.03.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.03.2017: Вместе против СПИДа 17.03.2017: Полку ветеранов прибыло 16.03.2017: Есть повод заявить о себе 16.03.2017: Алтайскому краю паводок в марте не грозит 15.03.2017: Сообщи, где торгуют смертью!


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Завершается время отчетов


16 февраля 2017 года был дан старт отчетной компании органов местного самоуправления поселений перед общественностью.

Проведены собрания граждан с отчетами глав администраций и встречи с должностными лицами органов местного самоуправления Ключевского района в Зеленополянском, Покровском, Каипском, Петуховском, Новополтавском, Новоцелинном, Северском, Васильчуковском, Истимисском и Ключевском сельсоветах. Отчет глав администраций поселений прошел в конструктивной форме. 31 марта состоится отчетная сессия Ключевского районного Собрания депутатов, на которой с отчетом о деятельности за 2016 год администрации района выступит исполняющий обязанности главы района Д.А. Леснов. В рамках сессии о работе представительной ветви власти отчитается председатель районного Собрания депутатов Е.П. Леванчук.

24 Марта.

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