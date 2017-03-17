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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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В Алтайском крае заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 15%


Алтайкрайстат опубликовал итоги мониторинга заработной платы по полному кругу организаций.

Поитогам января 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций составила 20302 рубля, увеличившись на 3,7%.

Опережающие темпы роста заработной платы в январе 2017 года отмечены в сельском хозяйстве (115%), обрабатывающем секторе (107,3%), обеспечении электрической энергией, газом и паром (115,8%), в транспортировке и хранении (114,1%), в том числе в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности (133,8%), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (107,9%), а также в строительстве и торговле (104,2%).

В непроизводственном секторе экономикитакже наблюдаются темпы роста показателя выше среднекраевых, в частности в профессиональной, научной и технической деятельности (117,5%), образовании (108,7%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (106,5%).

Лидерами по темпам роста показателя среди подвидов обрабатывающих производствстали металлургическое производство (141,1%), производство кокса и нефтепродуктов (111,3%), производство электрического оборудования (110,7%), производство автотранспортных средств (109,6%), производство электронных и оптических изделий (109,5%), при этом уровень заработной платы в указанных отраслях превышает среднекраевой показатель. Также высокие темпы роста зафиксированы в производстве пищевых продуктов (108,7%), производстве текстильных изделий (115,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (113,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (110,3%).

Заработную плату, превышающую среднекраевой уровеньна треть, получают работники сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром (27430 рублей), производства лекарственных средств и материалов

(27059 рублей), металлургического производства (26060 рублей), производства прочих транспортных средств и оборудования (28283 рубля), а также складского хозяйства и вспомогательной деятельности (26305 рублей).

При этом наибольший уровень заработной платы (более 30 тысяч рублей) зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (31436 рублей), производства кокса и нефтепродуктов (39668 рублей), производства электронных и оптических изделий (30440 рублей), железнодорожного транспорта, междугородних и международных пассажирских перевозок (43494 рубля) и трубопроводного транспорта (37781 рубль).

СПРАВОЧНО:

За период 2006–2016 годы среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в Алтайском крае выросла в 4,3 раза. Наибольший рост заработной платы зафиксирован всельском хозяйствеи добыче полезных ископаемых (в 6,7 раза), производстве пищевых продуктов, включая напитки (в 4,5 раза), оптовой и розничной торговле (в 5,6 раза), в здравоохранении (в 4,4 раза).

30 Марта.

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