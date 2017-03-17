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На ленту новостей 31.03.2017: Сорок шестая отчетная 30.03.2017: В соответствие с законом 30.03.2017: В Алтайском крае заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 15% 24.03.2017: Завершается время отчетов 24.03.2017: «Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: В Алтайском крае растут реальные располагаемые денежные доходы 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь 17.03.2017: Мисс весенняя улыбка-2017 17.03.2017: Вместе против СПИДа


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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Проект «Прямые выплаты»


С 1 июля 2017 года на территории Алтайского края начнется реализация пилотного проекта Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты», который затрагивает всех работающих граждан.

С этого времени не работодатели, а региональное отделение Фонда будет выплачивать пособия работающим гражданам напрямую по их выбору на лицевой счет в банке или почтовым переводом.

Будет полностью изменена схема выплат следующих видов пособий:

- по временной нетрудоспособности (начиная с 4 дня);

- по беременности и родам;

- при постановке на учет в ранние сроки беременности;

- при рождении ребенка;

- по уходу за ребенком;

- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Как это работает?

Работник составляет заявление в филиал Алтайского региональное отделение Фонда по установленной форме, прикладывает к нему необходимые для назначения пособия документы и передает их своему работодателю. В заявлении указываются реквизиты, на которые перечисляются пособия (счет в банке или почтовый адрес).

В случае прекращения работодателем деятельности, в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения, работник может самостоятельно предоставить заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в региональное отделение Фонда.

Работодатель обязан:

- ежемесячно до 15 числа перечислить весь объем начисленных страховых взносов по обязательному социальному страхованию;

- принять необходимые документы у застрахованного лица;

- назначить и выплатить пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет собственных средств (в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы);

- подготовить необходимые для назначения и выплаты пособий документы и направить их в течение 5 календарных дней в филиал регионального отделения Фонда. Страхователи, у которых среднесписочная численность свыше 25 человек предоставляют сведения для назначения пособий в электронной форме, в филиалы Алтайского регионального отделения;

- страхователь, имеющий численность менее 25 человек, заполняет свою часть листка нетрудоспособности (размер средней заработной платы, данные о стаже работы и т.д.), принимает заявление от сотрудника и передает пакет документов с описью в филиал по месту регистрации лично или по почте (возможна передача реестров аналогично крупным страхователям) в установленные законодательством сроки.

Филиал Алтайского регионального отделенияв течение 10 календарных дней, с момента получения полного комплекта до¬кументов или реестра сведений, принимает решение о назначении и выплате пособия. Вы¬плата пособия работнику производится путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении либо в реестре сведений, или через органи¬зацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению застрахованного лица.

На сайте Алтайского регионального отделения Фонда – www.r22.fss.ru – в разделе «проект „прямые выплаты“ страхователи и работающие граждане смогут узнать детали нововведения, получить ответы на часто задаваемые вопросы, скачать формы необходимых документов и т.д. Смотрите обновления раздела!

30 Марта.

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