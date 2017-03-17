Проект «Прямые выплаты»

С этого времени не работодатели, а региональное отделение Фонда будет выплачивать пособия работающим гражданам напрямую по их выбору на лицевой счет в банке или почтовым переводом.

Будет полностью изменена схема выплат следующих видов пособий:

- по временной нетрудоспособности (начиная с 4 дня);

- по беременности и родам;

- при постановке на учет в ранние сроки беременности;

- при рождении ребенка;

- по уходу за ребенком;

- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Как это работает?

Работник составляет заявление в филиал Алтайского региональное отделение Фонда по установленной форме, прикладывает к нему необходимые для назначения пособия документы и передает их своему работодателю. В заявлении указываются реквизиты, на которые перечисляются пособия (счет в банке или почтовый адрес).

В случае прекращения работодателем деятельности, в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения, работник может самостоятельно предоставить заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в региональное отделение Фонда.

Работодатель обязан:

- ежемесячно до 15 числа перечислить весь объем начисленных страховых взносов по обязательному социальному страхованию;

- принять необходимые документы у застрахованного лица;

- назначить и выплатить пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет собственных средств (в случае утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы);

- подготовить необходимые для назначения и выплаты пособий документы и направить их в течение 5 календарных дней в филиал регионального отделения Фонда. Страхователи, у которых среднесписочная численность свыше 25 человек предоставляют сведения для назначения пособий в электронной форме, в филиалы Алтайского регионального отделения;

- страхователь, имеющий численность менее 25 человек, заполняет свою часть листка нетрудоспособности (размер средней заработной платы, данные о стаже работы и т.д.), принимает заявление от сотрудника и передает пакет документов с описью в филиал по месту регистрации лично или по почте (возможна передача реестров аналогично крупным страхователям) в установленные законодательством сроки.

Филиал Алтайского регионального отделенияв течение 10 календарных дней, с момента получения полного комплекта до¬кументов или реестра сведений, принимает решение о назначении и выплате пособия. Вы¬плата пособия работнику производится путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении либо в реестре сведений, или через органи¬зацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению застрахованного лица.

На сайте Алтайского регионального отделения Фонда – www.r22.fss.ru – в разделе «проект „прямые выплаты“ страхователи и работающие граждане смогут узнать детали нововведения, получить ответы на часто задаваемые вопросы, скачать формы необходимых документов и т.д. Смотрите обновления раздела!

30 Марта.