В соответствие с законом

28 марта в Министерстве образования и науки Алтайского края в режиме селекторной связи состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реализации действующего в регионе Закона «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере социальной поддержки граждан», в части совершенствования мер соцподдержки сельских педагогов.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра образования и науки, начальник отдела управления качеством образования Ольга Бутенко, председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко, председатель Краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдуллаев, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Ирина Степаненко, а также представители районных профорганизаций.

Напомним: с 1 апреля 2017 года вступят в силу изменения в законе. В соответствии с ними компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским педагогическим работникам будет фиксированной — 1800 рублей в месяц.

По решению Правительства Алтайского края в апреле педагогам выплатят и компенсацию коммунальных расходов за март, и фиксированную сумму в размере 1800 рублей. На это из краевого бюджета дополнительно выделено порядка 70 млн. рублей.

На заседании отметили, что электроэнергию за март 2017 года необходимо оплатить в соответствии с показаниями приборов учета. Недопустимо необоснованное их завышение. Как пояснили в Минтрудсоцзащите, это будет являться нарушением действующего законодательства и повлечет за собой определенные правовые последствия.

Рабочая группа единогласно утвердила критерии мониторинга размеров предоставления компенсации расходов в зависимости от всех имеющихся видов отопления. На следующем заседании участники рассмотрят итоги мониторинга и проведут анализ полученных данных.

http://altairegion22.ru/region_news/po-resheniyu-pravitelstva-altaiskogo-kraya-v-aprele-selskie-pedagogi-poluchat-srazu-dve-vyplaty-na-kommunalnye-rashody_578718.html

30 Марта.