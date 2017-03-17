Сорок шестая отчетная

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На сорок шестой сессии шестого созыва исполняющим обязанности Главы района Д.А. Лесновым подведены итоги социально-экономического развития Ключевского района за 2016 год.
Председатель районного Собрания депутатов Е.П. Леванчук представил присутствующим отчет о работе представительного органа прошедшем году.
В работе сессии принял участие первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Николаевич Лукьянов.
Он коротко рассказал о работе администрации края по укреплению экономики региона, стоящих задач на перспективу, подчеркнул необходимость участия в различных конкурсах грантов.
В завершении сессии Александр Николаевич вручил жителям Ключевского района награды Алтайского края.
31 Марта.