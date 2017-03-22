В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI».

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 03.04.2017: В трех номинациях 31.03.2017: Сорок шестая отчетная 30.03.2017: В соответствие с законом 30.03.2017: Проект «Прямые выплаты» 30.03.2017: В Алтайском крае заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 15% 24.03.2017: Завершается время отчетов 24.03.2017: «Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: Новости края 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь


Частные объявления

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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI».


Основная задача мероприятия — позиционирование Алтайского края как туристского центра Российской Федерации, продвижение туристского продукта региона.

Масштабное событие в области туризма планируют провести в Барнауле, Бийске, Первомайском, Тальменском, Алтайском и Змеиногорском районах. В первый день форума состоится очный тур конкурса «Краеведение и туризм». Программа 22 и 23 апреля обширна. В эти дни федерации спортивного туризма откроют сезон, состоятся соревнования по технике альпинизма «Домбайские связки — Саввушка», лично-командные соревнования по рафтингу и гребному слалому памяти Юрия Либрехта «Лосиные игры», открытый чемпионат Барнаула по спортивному туризму на водной дистанции, первенство региона среди учащихся по пешеходному и водному туризму «Кубок Победы» и ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения».

В мероприятиях предполагается участие Губернатора Алтайского края, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей туристического бизнеса, представителей общественных организаций, представителей федеральных и региональных СМИ.

Международный туристский форум «VISIT ALTAI» ежегодно проводится в Алтайском крае в конце апреля. Форум вызван стремительным развитием туристической отрасли, возрастающим интересом населения Российской Федерации к туризму и активному отдыху на территории края.

В 2016 году участниками форума стали 20 тысяч человек из 4 зарубежных стран и 12 регионов России. Для них было подготовлено 60 мероприятий: деловых, спортивных и культурно-развлекательных.

3 Апреля.

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