В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI».

Масштабное событие в области туризма планируют провести в Барнауле, Бийске, Первомайском, Тальменском, Алтайском и Змеиногорском районах. В первый день форума состоится очный тур конкурса «Краеведение и туризм». Программа 22 и 23 апреля обширна. В эти дни федерации спортивного туризма откроют сезон, состоятся соревнования по технике альпинизма «Домбайские связки — Саввушка», лично-командные соревнования по рафтингу и гребному слалому памяти Юрия Либрехта «Лосиные игры», открытый чемпионат Барнаула по спортивному туризму на водной дистанции, первенство региона среди учащихся по пешеходному и водному туризму «Кубок Победы» и ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения».

В мероприятиях предполагается участие Губернатора Алтайского края, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей туристического бизнеса, представителей общественных организаций, представителей федеральных и региональных СМИ.

Международный туристский форум «VISIT ALTAI» ежегодно проводится в Алтайском крае в конце апреля. Форум вызван стремительным развитием туристической отрасли, возрастающим интересом населения Российской Федерации к туризму и активному отдыху на территории края.

В 2016 году участниками форума стали 20 тысяч человек из 4 зарубежных стран и 12 регионов России. Для них было подготовлено 60 мероприятий: деловых, спортивных и культурно-развлекательных.

3 Апреля.