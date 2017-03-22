В трех номинациях

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 03.04.2017: В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI». 31.03.2017: Сорок шестая отчетная 30.03.2017: В соответствие с законом 30.03.2017: Проект «Прямые выплаты» 30.03.2017: В Алтайском крае заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 15% 24.03.2017: Завершается время отчетов 24.03.2017: «Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: Новости края 22.03.2017: Судебные приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Все метеориты делятся на три основных типа: железные метеориты – примерно в 8 раз плотнее воды и состоят в основном из железа (около 90%) и никеля; железокаменные метеориты – примерно в 6 раз плотнее воды их возраст оценивается в 4,6 млрд. лет, что примерно соответствует возрасту нашей Солнечной системы, они содержат железо, никель и силикаты; каменные метеориты – примерно в 3 раза плотнее воды, они в основном состоят из силикатов и только 10% их массы приходится на железо и никель.

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В трех номинациях
Подведены итоги конкурса журналистов на лучший материал о развитии физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2016 году.

Эксперты оценили в семи номинациях более ста работ, которые подали на конкурс 45 журналистов, представляющие 35 средств массовой информации – 26 газет, шесть телекомпаний и три интернет-издания.

В номинации «За чертой большого города» оценивались только публикации в муниципальных газетах (за исключением Барнаула).Первое место экспертный совет конкурса присудил Юлии Антошкиной из газеты «Степной маяк» Ключевского района – за материал «Россыпь алмазов», он рассказывает о детской хоккейной команде в одном из сёл района.

В номинации «Лучшая муниципальная газета» второе место заняла газета «Степной маяк» (Ключевский район), немного уступив газете «Наш Бийск».

В номинации «Лучший фоторепортаж» поощрительным призом отмечены работы фотокорреспондента Николая Гладких из газеты «Степной маяк».

3 Апреля.


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