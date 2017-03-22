В трех номинациях

Эксперты оценили в семи номинациях более ста работ, которые подали на конкурс 45 журналистов, представляющие 35 средств массовой информации – 26 газет, шесть телекомпаний и три интернет-издания.

В номинации «За чертой большого города» оценивались только публикации в муниципальных газетах (за исключением Барнаула).Первое место экспертный совет конкурса присудил Юлии Антошкиной из газеты «Степной маяк» Ключевского района – за материал «Россыпь алмазов», он рассказывает о детской хоккейной команде в одном из сёл района.

В номинации «Лучшая муниципальная газета» второе место заняла газета «Степной маяк» (Ключевский район), немного уступив газете «Наш Бийск».

В номинации «Лучший фоторепортаж» поощрительным призом отмечены работы фотокорреспондента Николая Гладких из газеты «Степной маяк».

3 Апреля.