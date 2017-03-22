В Алтайском крае в марте 2017 года зарегистрирован минимальный прирост цен

В марте 2017 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1%(в марте 2016 года – 100,5%).Продовольственные товары в марте 2017 года стали дешевле на 0,3% по отношению к февралю 2017 года, в том числе продукты питания – на 0,4%, цены на услуги остались на прежнем уровне.

За 1 квартал 2017 года прирост цен на продовольственные товарысложился в 4,1 разаниже, чем в аналогичном периоде 2016 года, на непродовольственные товары – в 1,8 раза, цены на услуги практически не изменились. В целом в Алтайском крае за 3 месяца 2017 года прирост цен ниже в 2,7 раза, чем за 3 месяца 2016 года.

На отдельные продовольственные товары отмечалось снижение средних цен: огурцы свежие подешевели на 17,2%, помидоры – на 4,3%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 4,6%, сахар-песок – на 4,1%, крупа гречневая — на 3,9%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 3,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,2%.

4 Апреля.