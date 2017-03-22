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На ленту новостей 03.04.2017: В трех номинациях 03.04.2017: В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI». 31.03.2017: Сорок шестая отчетная 30.03.2017: В соответствие с законом 30.03.2017: Проект «Прямые выплаты» 30.03.2017: В Алтайском крае заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась на 15% 24.03.2017: Завершается время отчетов 24.03.2017: «Ростелеком» организовал wi-fi в 24 малых населенных пунктах Алтайского края 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года сохраняется положительная международная миграция 22.03.2017: В Алтайском крае в январе 2017 года выросла прибыль предприятий реального сектора экономики 22.03.2017: Новости края


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Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

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Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

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В Алтайском крае в марте 2017 года зарегистрирован минимальный прирост цен
Алтайкрайстат опубликовал данные по мониторингу ценовой ситуации за январь – март2017 года.

В марте 2017 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1%(в марте 2016 года – 100,5%).Продовольственные товары в марте 2017 года стали дешевле на 0,3% по отношению к февралю 2017 года, в том числе продукты питания – на 0,4%, цены на услуги остались на прежнем уровне.

За 1 квартал 2017 года прирост цен на продовольственные товарысложился в 4,1 разаниже, чем в аналогичном периоде 2016 года, на непродовольственные товары – в 1,8 раза, цены на услуги практически не изменились. В целом в Алтайском крае за 3 месяца 2017 года прирост цен ниже в 2,7 раза, чем за 3 месяца 2016 года.

На отдельные продовольственные товары отмечалось снижение средних цен: огурцы свежие подешевели на 17,2%, помидоры – на 4,3%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 4,6%, сахар-песок – на 4,1%, крупа гречневая — на 3,9%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 3,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,2%.

4 Апреля.


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