В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений Перейти в раздел
ПОДПИСКА
Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты. Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля. Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам: Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“ Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ИНН 2248004477 КПП 224801001 Р/с 40703810302524100080 После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета. Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru
Ключи молодые
Специальный проект редакции в области молодежной политики района Перейти в раздел
Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»
Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) … Читать далее
С 1 по 30 апреля введены ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения Алтайского края. Запрет касается транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в КГКУ «Алтайавтодор». Это необходимо для обеспечения сохранности автомобильных дорог в связи с сезонными неблагоприятными природно-климатическими условиями. Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки и ряд некоторых грузов.