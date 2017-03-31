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На ленту новостей 10.04.2017: Новости края 10.04.2017: Право предпринимателя 10.04.2017: День единого приема граждан 10.04.2017: Почета достойны 10.04.2017: Введены ограничения 10.04.2017: Весенний призыв 10.04.2017: Престольный праздник 04.04.2017: В Алтайском крае в марте 2017 года зарегистрирован минимальный прирост цен 03.04.2017: В трех номинациях 03.04.2017: В период с 21 по 29 апреля 2017 года на территории Алтайского края пройдет IV Международный туристский форум «VISITALTAI». 31.03.2017: Сорок шестая отчетная


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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... В Ключах встречается как фамилия Рубель, так и Рубль

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Отмечены в крае
С 2013 года по поручению президента в России поощряют лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений, и их работников.

Недавно в крае были подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими муниципальными учреждениями культуры в ряде номинаций. Так, победителем конкурса в номинации «Муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений Алтайского края» в направлении «Культурно-досуговая деятельность» признан Ключевский районный Дом культуры (директор О.Ю. Киселева). Ему присуждено денежное поощрение в сумме 100000 рублей. Столько же получит и Ключевская детская художественная школа, ставшая победительницей этого конкурса в направлении «Детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры».

Победителем в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» в направлении «Библиотечное дело» была признана Тамара Петровна Победенная, директор районной модельной библиотеки. Сумма ее денежного поощрения – 50000 рублей.

Поздравляем победителей!

Л. БЕККЕР.

10 Апреля.


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