Отмечены в крае

Недавно в крае были подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими сельскими муниципальными учреждениями культуры в ряде номинаций. Так, победителем конкурса в номинации «Муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений Алтайского края» в направлении «Культурно-досуговая деятельность» признан Ключевский районный Дом культуры (директор О.Ю. Киселева). Ему присуждено денежное поощрение в сумме 100000 рублей. Столько же получит и Ключевская детская художественная школа, ставшая победительницей этого конкурса в направлении «Детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры».

Победителем в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» в направлении «Библиотечное дело» была признана Тамара Петровна Победенная, директор районной модельной библиотеки. Сумма ее денежного поощрения – 50000 рублей.

Поздравляем победителей!

Л. БЕККЕР.

10 Апреля.