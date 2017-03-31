День единого приема граждан

В аппарате Управления прием граждан будет осуществляться руководителем и его заместителями (предварительная запись до 10 часов 10 апреля по тел. 8 (3852) 29–59–66), а также начальниками отделов – старшими судебными приставами.

В структурных подразделениях Управления – начальниками отделов – старшими судебными приставами и их заместителями прием будет осуществляться по адресам, указанным на сайте Управления: www.r22.fssprus.ru

Для участия в приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

10 Апреля.