Новости края

Аграрный сектор показывает уверенный рост В Алтайском крае растет производство сельхозпродукции в крестьянских и фермерских хозяйствах. За два месяца 2017 года производство продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 16,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На долю КФХ приходится около 20% объемов сельхозпродукции края. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Производство скота и птицы на убой в этой категории хозяйств увеличилось на 4,8%, молока – на 29,4%. Во всех категориях хозяйств за январь – февраль 2017 года получили 151,9 тыс. тонн молока, что на 0,3% больше, чем за первые два месяца 2016 года.В крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота. На 1 марта 2017 года оно увеличено на 27,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – на 22,1%, поголовье овец и коз – на 28,6%. В целом по краю во всех категориях хозяйств поголовье КРС выросло на 0,8%. В настоящее время продолжается работа по поддержке малых форм хозяйствования в АПК. В 2017 году на поддержку начинающих фермеров направят 75 млн. рублей, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 40 млн. рублей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 25 млн. рублей. КРАЙ – «В ПЛЮСЕ» В начале текущего года в крае наблюдается высокая положительная динамика развития промышленности. По данным органов статистики, за январь — февраль 2017 года в Алтайском крае индекс промышленного производства достигнут на уровне 111,2 %, при этом в среднем по России складывается отрицательная динамика – 99,7 %. Выпуск промышленной продукции в обрабатывающих производствах в крае увеличился на 15 % к январю — февралю 2016 года (по России – сократился на 1,8 %). Объемы производства грузовых магистральных вагонов выросли в 14,9 раза, лекарственных препаратов – в 1,7 раза, тракторов для сельского хозяйства – в 1,4 раза, сеялок – в 60 раз, кокса и полукокса – в 1,2 раза, котлов водогрейных центрального отопления – в 1,5 раза. В пищевой промышленности выпуск молока и сливок увеличен в 2,2 раза, сахара – в 2,1 раза, продуктов зерновых для завтрака – на 15,7 %, масла сливочного – на 14,7 %, масла растительного нерафинированного – на 6,4 %, минеральной воды – на 5,5 %. Прибыль промышленных предприятий за январь 2017 года увеличилась в 2,6 раза к январю 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах – в 3,1 раза. Наибольший прирост прибыли зафиксирован на предприятиях, осуществляющих производство молочной продукции, напитков, лекарственных средств, кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также сельхозмашиностроения. ДВЕ ВЫПЛАТЫ В ОДИН МЕСЯЦ По решению Правительства Алтайского края в апреле сельские педагоги получат сразу две выплаты на коммунальные расходы 28 марта в Министерстве образования и науки Алтайского края в режиме селекторной связи состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реализации действующего в регионе Закона «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере социальной поддержки граждан», в части совершенствования мер соцподдержки сельских педагогов. Участие в мероприятии приняли заместитель министра образования и науки, начальник отдела управления качеством образования Ольга Бутенко, председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко, председатель Краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдуллаев, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Ирина Степаненко, а также представители районных профорганизаций. Напомним: с 1 апреля 2017 года вступят в силу изменения в законе. В соответствии с ними компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским педагогическим работникам будет фиксированной – 1800 рублей в месяц. По решению Правительства Алтайского края в апреле педагогам выплатят и компенсацию коммунальных расходов за март, и фиксированную сумму в размере 1800 рублей. На это из краевого бюджета дополнительно выделено порядка 70 млн. рублей. На заседании отметили, что электроэнергию за март 2017 года необходимо оплатить в соответствии с показаниями приборов учета. Недопустимо необоснованное их завышение. Как пояснили в Минтрудсоцзащите, это будет являться нарушением действующего законодательства и повлечет за собой определенные правовые последствия. Рабочая группа единогласно утвердила критерии мониторинга размеров предоставления компенсации расходов в зависимости от всех имеющихся видов отопления. На следующем заседании участники рассмотрят итоги мониторинга и проведут анализ полученных данных. ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА «СОСЕДИ» На традиционной встрече главы региона с журналистами Александр Карлин прокомментировал перспективы марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи“, посвященного 80-летию Алтайского края. »Проект «Соседи» – это замечательная идея по культурному взаимодействию наших муниципалитетов. Территории обладают большим творческим потенциалом, но мы не научились этим достоянием делиться с другими муниципалитетами. Уже первые акции проекта «Соседи“ показали: коллективы и исполнители из сопредельного или дальнего сельского района вызывают даже больший интерес, чем местные, к которым зритель уже привык. Для тех же, кто занимается творчеством, – это дополнительный импульс, возможность присмотреться к чужому опыту. Соседи есть ближние и дальние. В Алтайском крае 59 сельских территорий, поэтому у проекта большой потенциал. У нас для активного творческого взаимодействия есть все условия. В том числе нашим деятелям культуры сегодня есть на чем ездить и куда приезжать – в последние годы мы сделали очень много, чтобы реанимировать сельскую инфраструктуру», – отметил губернатор края. На участие в масштабном проекте, посвященном 80-летию Алтайского края, подали заявки все муниципальные образования. Всего в рамках проекта творческие делегации городов и районов края совершат около 100 выездов. При этом некоторые районы выразили желание познакомить со своей культурой не одну соседнюю, а сразу несколько территорий региона. По материалам официального сайта Алтайского края. 10 Апреля.