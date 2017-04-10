Полицейские края задерживают несовершеннолетних за сбыт наркотиков

Сотрудники полиции обеспокоены тем, что в последнее время чаще задерживают несовершеннолетних «закладчиков» наркотических средств. При этом сотрудники полиции столкнулись с такой проблемой, что, оказывается, большинство родителей молодых людей и они сами зачастую не подозревают, что за подобные деяния уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность даже для несовершеннолетних, причем в виде реальных сроков лишения свободы, если на момент совершения преступления подозреваемому исполнилось 16 лет. Если потенциальный наркосбытчик не достиг возраста 16 лет, суд, как правило, принимает решение о помещении его в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. При этом следует учитывать, что материалы о его привлечении к уголовной ответственности фактически во многом перечеркивают будущую профессиональную карьеру молодого человека, ибо этот факт может повлиять на его поступление в определенные вузы и получение определенных профессий максимально отрицательно. Преступления линии незаконного оборота наркотиков занимают третье место в структуре подростковой преступности несовершеннолетних. В 2016 году к уголовной ответственности за совершение данного вида преступлений привлечены 69 несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет. За 2017 год уже возбуждено 7 уголовных дел в отношении несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, арестованы 4 подростка, у которых изъято более 1 кг синтетических наркотических средств. Данные уголовные дела расследуются подразделениями Следственного управления следственного комитета России по краю и направляются в суд для принятия решения. Как правило, все несовершеннолетние наркокурьеры – это учащиеся старших классов общеобразовательных школ либо первых курсов учреждений начального и среднего профессионального образования. Каждому подростку доказывается до 40 эпизодов сбыта наркотических средств. Распространение наркотиков в последнее время происходит так называемым «бесконтактным» способом. То есть, через глобальную сеть Интернет. При этом молодой человек зачастую даже не имеет представления, что совершаемое им деяние отнесено к категории «особо тяжких» преступлений, без поправки на несовершеннолетия распространителя. По итогам прошлого года количество сбытчиков — «закладчиков» наркотических средств среди несовершеннолетних жителей края увеличилось: в 2015 году их было 11, в 2016 году — 20. Так, в декабре 2016 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Барнауле у одного из торговых центров сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю за приготовление к сбыту синтетического наркотического средства массой 994 грамма задержаны студенты первых курсов двух учебных заведений, являвшиеся закладчиками оптовых партий наркотиков Интернет-магазина. В начале текущего года полицейскими за сбыт синтетического наркотика задержана несовершеннолетняя девочка 2002 года рождения, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 14 свертков с синтетическим наркотиком. Санкция части 1 статьи 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества — предусматривает наиболее строгую меру наказания — лишение свободы на срок от 4 до 8 лет лишения свободы. Сбыт наркотических средств, совершаемый в группе, посредством Интернет-сети, влечет более суровое наказание: в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Подростки, задержанные за распространение наркотических средств, ждут приговора суда в камере следственного изолятора. В 2016 году 8 несовершеннолетних сбытчиков наркотиков, задержанных на месте преступления, заключены под стражу на предварительном следствии. Несовершеннолетние закладчики, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, исправляют свое поведение в Центре временного содержании несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по краю, одновременно готовясь к прохождению дальнейшего обучения и воспитания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа сроком до трех лет. 14 Апреля.