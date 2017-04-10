Чтобы не было чумы

Cайт газеты Ключевского района
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На ленту новостей 17.04.2017: В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза 17.04.2017: В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10% 14.04.2017: Заслуженная медаль 14.04.2017: Полицейские края задерживают несовершеннолетних за сбыт наркотиков 10.04.2017: Новости края 10.04.2017: Право предпринимателя 10.04.2017: День единого приема граждан 10.04.2017: Отмечены в крае 10.04.2017: Почета достойны 10.04.2017: Введены ограничения 10.04.2017: Весенний призыв


Частные объявления

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Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
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Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Постановлением администрации Алтайского края «О памятниках природы краевого значения на территории Алтайского края» от 13.04.98 г. в Ключевском районе были объявлены памятниками природы регионального значения озера Шукыртуз, Бульдюк, Петуховское, Куричье и урочище Касалгач

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Чтобы не было чумы
Недавно в администрации района состоялось очередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на которое были приглашены главы поселений и руководители хозяйств.

Заседание было посвящено рассмотрению вопросов реализации плана мероприятий по профилактике и борьбе с бруцеллезом и принятия дополнительных мер по профилактике гриппа птиц на территории района. Кроме того, начальник КГБУ «Управление ветеринарии по Ключевскому району» А. Вихров проинформировал присутствующих о мерах по предупреждению заноса на территорию района африканской чумы свиней и выполнении ветеринарно-санитарных правил для предприятий по производству молока и мяса.

14 Апреля.


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