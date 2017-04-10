В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10%

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 17.04.2017: В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза 14.04.2017: Чтобы не было чумы 14.04.2017: Заслуженная медаль 14.04.2017: Полицейские края задерживают несовершеннолетних за сбыт наркотиков 10.04.2017: Новости края 10.04.2017: Право предпринимателя 10.04.2017: День единого приема граждан 10.04.2017: Отмечены в крае 10.04.2017: Почета достойны 10.04.2017: Введены ограничения 10.04.2017: Весенний призыв


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... История не знает ни одного случая, когда упавший на землю метеорит стал бы причиной смерти человека. В начале 90-х годов прошлого века один человек был ранен метеоритом, когда проезжал по автостраде в Германии. А еще известно, что примерно в этот же период времени упавший метеорит убил собаку.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10%


Такие данные приводит Алтайкрайстат. В целом по Алтайскому краю по итогам января — февраля 2017 года заработная плата работников организаций увеличилась на 3,6% по отношению к январю — февралю 2016 года.

Наблюдается рост заработной платы работников реального сектора экономики. Заработная плата работников организаций сельского хозяйства увеличилась на 9,6% по отношению к аналогичному периоду 2016 года, обрабатывающих производств — на 11,1%, в том числе в сфере производства машин и оборудования (на 18%), автотранспортных средств (на 15,8%), химических веществ (на 18,9%), коксохимического производства (на 11%), производства резиновых и пластмассовых изделий (на 10,6%), металлургического производства (в 1,3 раза), пищевой промышленности (на 7,5%), производства текстильных изделий (на 9,5%), лекарственных средств и материалов (на 15,9%).

Высокие темпы роста показателя наблюдаются и в непроизводственном секторе экономики: сфере образования (107,2%), спорта, отдыха и развлечений (108,9%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (114,7%), а также в области информации и связи (108,2%).

СПРАВОЧНО:

Наибольший уровень заработной платы зафиксирован в производстве автотранспортных средств (31730 рублей), производстве прочих транспортных средств и оборудования (30616 рублей), в сфере добычи полезных ископаемых (30065 рублей), химическом производстве (26348 рублей), производстве лекарственных средств и материалов (28427 рублей).

сегодня.

Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web