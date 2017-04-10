В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10%

Наблюдается рост заработной платы работников реального сектора экономики. Заработная плата работников организаций сельского хозяйства увеличилась на 9,6% по отношению к аналогичному периоду 2016 года, обрабатывающих производств — на 11,1%, в том числе в сфере производства машин и оборудования (на 18%), автотранспортных средств (на 15,8%), химических веществ (на 18,9%), коксохимического производства (на 11%), производства резиновых и пластмассовых изделий (на 10,6%), металлургического производства (в 1,3 раза), пищевой промышленности (на 7,5%), производства текстильных изделий (на 9,5%), лекарственных средств и материалов (на 15,9%).

Высокие темпы роста показателя наблюдаются и в непроизводственном секторе экономики: сфере образования (107,2%), спорта, отдыха и развлечений (108,9%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (114,7%), а также в области информации и связи (108,2%).

СПРАВОЧНО:

Наибольший уровень заработной платы зафиксирован в производстве автотранспортных средств (31730 рублей), производстве прочих транспортных средств и оборудования (30616 рублей), в сфере добычи полезных ископаемых (30065 рублей), химическом производстве (26348 рублей), производстве лекарственных средств и материалов (28427 рублей).

сегодня.