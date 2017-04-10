В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза

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По итогам января — февраля 2017 года в Алтайском крае прибыль крупных и средних организаций в 1,4 раза превысила уровень аналогичного периода 2016 года и составила более 9 млрд рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Наибольшие темпы роста прибыли организаций зафиксированы в промышленности (в 1,6 раза больше, чем в январе — феврале 2016 года), в том числе в обрабатывающих производствах (в 1,8 раза), сельском хозяйстве (104,3%), в сфере транспортировки и хранения (в 4,6 раза), строительстве (в 1,7 раза), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (116,8%).
Среди крупных и средних организаций края наиболее результативными стали предприятия сельского хозяйства (доля прибыльных предприятий составила 92%), пищевой промышленности (87,5%), химического производства (85,7%).
сегодня.