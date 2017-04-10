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Кстати говоря... Ученые Санкт-Петербурга, исследуя осколки метеоритов, найденные возле сел Марковка и Зеленая Поляна Ключевского района, пришли к выводу, что один из осколков по своему составу совершенно не похож на остальные, а значит является фрагментом другого метеорита, упавшего в этом районе. Этому метеориту было дано название – «Марковка-2». Остается загадкой, почему участок земли возле этих сел так часто притягивает метеориты?

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Губернатор Александр Карлин поручил принимать максимально оперативные меры в связи с изменяющейся паводковой ситуацией в Алтайском крае


7 апреля, в ходе аппаратного совещания в Правительстве Алтайского края Губернатору была представлена информация о текущей обстановке в регионе.

О принимаемых мерах в связи с паводковой ситуацией в муниципалитетах рассказал заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. По его словам, в минувшие выходные повсеместно на реках Алтайского края начался ледоход, в трех населенных пунктах уровень воды в реках ненадолго превысил критические отметки. В селе Красногорское водами реки Чапша подтоплены три жилых дома и 13 участков. Уровень воды превысил критическую отметку на 24 сантиметра, ситуация находится на контроле. В селе Усть-ЧарышУсть-Пристанского района в зоне подтопления оказались семь приусадебных участков. В настоящее время обстановка стабилизировалась, уровень воды за прошедшую ночь снизился на 124 сантиметра, все участки освободились от воды. В городе Алейске подтопило три жилых дома и несколько приусадебных участков. В настоящее время уровень воды снизился.

На особом контроле находится ситуация с подтоплением жилых домов и приусадебных участков талыми и грунтовыми водами в городе Рубцовске и селе Шипуново. В Рубцовске режим ЧС действует с 14 апреля, по данным на утро сегодняшнего дня (17 апреля), подтоплено 144 жилых дома, 641 приусадебный участок. В поселках Сад-город и Западный города Рубцовска сосредоточены основные силы МЧС России, в том числе 40 специалистов и 20 единиц техники Сибирского регионального центра МЧС, более 60 человек и свыше 40 единиц техники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также звенья городского управления ГО и ЧС. В Рубцовске за последние 10 дней выполнили значительный объем работ: прокопали два канала общей длиной 2,5 километра, глубина каждого канала — 3 метра, ширина — 1,6 метра. По этим сооружениям талые воды спускаются в оросительную систему из поселков Сад-город и Западный. Сегодня работают 10 помп, 10 автоцистерн вывозят воду из поселков, функционируют четыре насосные станции.

“Нам удалось стабилизировать ситуацию: уровень воды остается постоянным, несмотря на таяние снега и движение грунтовых вод. Оперативную помощь оказывают всем обратившимся: на каждое заявление выезжают сотрудники МЧС. По мере возможности все заявления удовлетворяют. Количество обращений от населения сокращается, за прошедшие сутки поступило всего 14 жалоб. Работа проводится большая. Люди это видят», — сообщил Виктор Мещеряков.

Стабилизировалась ситуация и в селе Шипуново. Уровень талых вод снижается, не осталось подтопленных домов, вода остается на отдельных приусадебных участках. Специальные бригады продолжают откачивать талые воды и углублять отводные каналы.

В районе Камня-на-Оби на реке Обь идет ледоход. В связи с этим принято решение переместить в этот город силы Сибирского регионального центра МЧС (20 человек), а также усилить группировки за счет Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Уровень воды в Оби остается ниже критической отметки более чем на 1,5 метра. Тенденция понижения уровня воды отмечается на всех остальных реках, в том числе Бие и Катуни. Организовано круглосуточное дежурство подразделений подрывников, а также вертолетного отряда, которые в любой момент готовы выдвинуться для принятия экстренных мер.

Губернатор поручил держать на постоянном оперативном контроле ситуацию во всех муниципалитетах, а также принимать меры по своевременной передислокации сил и средств, в том числе во взаимодействии со структурами МЧС России. «Ситуация меняется очень быстро, поэтому необходимо действовать максимально оперативно. Одновременно развиваются разные процессы. Подтопление грунтовыми водами — это особенность нынешнего сезона. В некоторых местах возникают критические ситуации, связанные со скоплением поверхностных талых вод, которые собираются и по рельефу, в бассейнах и руслах рек и оврагов. Поэтому я прошу особое внимание уделять вопросам оперативности реагирования. Прошу оперативно информировать о необходимости дополнительных ресурсов. Важнейшая задача — информирование населения о принимаемых мерах, а также передача информации от людей непосредственно в структуры, которые занимаются вопросами предупреждения и устранения последствий природной стихии», — особо подчеркнул Александр Карлин.

18 Апреля.

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