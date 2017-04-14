Новости края

Начиная заседание краевого комитета «Победа», его председатель — Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил: «9 Мая — это самый светлый праздник для нашего народа, который пронизывает судьбы уже нескольких послевоенных поколений».

По словам главы региона, в крае на сегодняшний день живут более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственных участников боевых действий и инвалидов – 1626, 7107 – вдов (вдовцов) погибших или умерших участников войны; 256 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 363 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 23 тысячи 938 тружеников тыла.

В текущем году на празднование Дня Победы и памятных дат военной истории из средств краевого бюджета выделено 12,5 млн. рублей. Из них 6,5 млн. рублей направят на приобретение 2340 губернаторских подарков ветеранам войны и поздравительных открыток от главы региона всем участникам войны и труженикам тыла.

На Алтае более 170 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях.

В регионе сохранена сеть организаций отдыха детей и их оздоровления. В этом году будут работать порядка 980 лагерей: с дневным пребыванием, загородные, санаторно-оздоровительные, палаточные и трудовые. В течение лета в них отдохнут около 172 тысяч школьников.

Напомним, в регионе сохранены меры государственной поддержки отдыха детей. Всем гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет включительно, выплатят компенсацию по 5 тысяч рублей. Еще по 3,5 тысячи рублей получат сотрудники бюджетных краевых и муниципальных учреждений.

Для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря края троих и более детей школьного возраста, предусмотрена компенсация в размере 10 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка. Также в софинансировании участвуют предприятия и организации внебюджетного сектора экономики, они оплачивают до 40% средней стоимости путевки детям сотрудников.

Средняя стоимость путевки составит 12тысяч рублей, исходя из фактических цен на продукты, товары и услуги. Всего на летнюю оздоровительную кампанию будет направлено более 415 миллионов рублей.

В крае состоялось заседание межведомственной чрезвычайнойпротивоэпизоотической комиссии

4 апреля текущего года в малом зале Правительства Алтайского края под председательством первого заместителя Председателя Правительства Александра Лукьянова состоялось внеплановое заседание межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу принятия дополнительных мер, направленных на недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Алтайского края. Проведение заседания было связано с выявлением в конце марта текущего года вспышки опасной инфекции на одном из личных подсобных хозяйств Иркутской области. Это заболевание на территории Сибири зарегистрирована впервые.

По итогам совещания подготовлено решение, которое направлено в муниципалитеты края для исполнения. В нем содержатся мероприятия, направленные на усиление контроля за соблюдением правил содержания животных в каждом населенном пункте; обеспечение строгого учета сельскохозяйственных животных; недопущение контакта свиней с другими животными (дикие кабаны, хищные птицы, звери, собаки, кошки), использования в корм свиньям пищевых отходов без их термической обработки (проваривание в течение 3-х часов); обеспечение работы промышленных свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа и дезинфекционных барьеров для обработки колес автотранспорта; необходимость доставки охотниками материала от диких кабанов для исследования на АЧС в учреждения ветеринарии; организацию проведения широкой разъяснительной работы об опасности и социальных последствиях возникновения и распространения африканской чумы свиней и т.д.

Управление ветеринарии Алтайского края обращается к жителям региона с просьбой о соблюдении предупредительных мер, призванных уберечь животных от африканской чумы свиней.

По материалам официального сайта Алтайского края.

18 Апреля.