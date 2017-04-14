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Сто скважин – для десятков тысяч жителей


Впервые программа «Ремонт 100 скважин» была обозначена Губернатором Алтайского края Александром Карлиным во время ежегодного отчета в январе 2017 года. Проблема чистой питьевой воды остаётся актуальной для многих районов края, особенно для тех, где скважины и водопроводные трубы не ремонтировались десятилетиями.

В распоряжении Правительства региона, опубликованном в феврале, были определены населенные пункты в муниципальных районах края с особо сложной ситуацией в обеспечении водой, ее нехваткой в часы максимального разбора и критическим состоянием существующих единственных водозаборных скважин.

Об особенностях программы рассказывает Андрей Голубцов, заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

- Что послужилоповодом для принятия этой программы?

- В 2016 году мы провели анализ состояния систем водоснабжения на территории региона. Тогда были выявлены населенные пункты, требующие скорейшего проведения капитального ремонта водозаборных сооружений.Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил органам местного самоуправления отобрать населенные пункты, в которых проведение вышеуказанных работ необходимо осуществить в первоочередном порядке. В 2016 году был выполнен капитальный ремонт скважин в 21 населенном пункте Бурлинского, Волчихинского, Заринского, Залесовского, Зонального, Ключевского, Крутихинского, Кытмановского, Немецкого национального, Первомайского, Родинского, Романовского, Топчихинского, Тогульского, Третьяковского районов. Такая работа позволила значительно улучшить качество водоснабжения 40 тысяч граждан. На эти цели было направлено почти 20 млн рублей из средств краевого бюджета. В 2017 году работы продолжатся в рамках программы «Ремонт 100 скважин».

- Что именно предстоит сделать?

- В начале этого годаГубернатор Александр Карлин подписал распоряжение о выделении еще 122,5 млн рублей из регионального бюджета для продолжения работ по обеспечению жителей края качественным водоснабжением.Согласно этому документу, денежные средства направляются на проведение капитального ремонта, а в некоторых случаях на бурение, 100 скважин в 94 населенных пунктах края. Мероприятия будут реализованы на территории 49 сельских районов и г. Славгорода. Это позволит улучшить качество водоснабжения еще 175,5 тыс. жителей региона.

- В какие сроки будет реализована программа и что уже сделано?

- В настоящее время ведется определение подрядных организаций на конкурсных основаниях. В первую очередь работы будут выполнены в муниципалитетах, где вопрос обеспеченности качественной водой стоит наиболее остро. В связи с этим значительное финансирование предусмотрено для сельских советов Егорьевского, Красногорского, Локтевского, Мамонтовского, Павловского и Шелаболихинского районов, а также г. Славгорода. Основные работы там планируется провести до 1 июля.

Подготовлено Алтайкомсвязью совместно с пресс-службой Минстройтранса Алтайского края.

18 Апреля.

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