Дорожные работы – 2017 в цифрах и фактах.

Строительство автомобильных дорог и мостовых переходов остается приоритетным направлением работы Правительства края в 2017 году. Качественные и безопасные дороги – один из главных показателей развития региона и его инвестиционной и туристической привлекательности. Об итогах работы дорожников в 2016 году и планах на текущий год нашему рассказывает Дмитрий Коровин, заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. - Дмитрий Николаевич, расскажите об итогах деятельности дорожного хозяйства в 2016 году. Какие суммы былизатрачены на ремонт и строительство дорог? - На федеральные и региональные дороги из краевого и федерального бюджета в 2016 году было направлено 12,1 млрд рублей, за счет которых построено, реконструировано, отремонтировано почти 872 км автомобильных дорог и 18 мостов, расположенных на них. Объем финансирования дорожной отрасли позволил значительную часть средств направить на приведение в нормативное состояние школьных маршрутов и маршрутов закрепления жителей труднодоступных населенных пунктов за медицинскими организациями. В общей сложности это более 200 км. На ремонт улично-дорожной сети муниципальным образованиям из краевого бюджета было выделено 519 млн. рублей, на которые отремонтировали 118 улиц в городах и районах края. В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» и за счет средств краевого бюджета, построено 37 км автомобильных дорог, которые соединили 17 населенных пунктови три сельхозпредприятия с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. — Что ожидает дорожную отрасль края в 2017 году, какой объем работ запланирован? - В2017 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорогпланируется направить почти 12 млрд рублей, 6,8 млрд рублей из которых средства краевого дорожного фонда. Мы планируем сохранить все основные стратегические направления ремонта дорог края. Планируется построить, реконструировать, отремонтировать 461 километров автомобильных дорог общего пользования и 22 искусственных сооружения, расположенных на них. На федеральных автомобильных дорогах планируются работы (без учета реконструкции) на сумму в 2,6 млрд. рублей, что позволит отремонтировать 128 километров федеральных дорог. Новацией стало участие Алтайского края в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».Наш регион одним из первых субъектов РФ разработал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации. Эта программа в два этапа позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог агломерации, соответствующей нормативным требованиям и снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, нынче запланировано возвести почти 20 км дорог к 8 населенным пунктам и трем предприятиям сельхозпереработки. - Какие меры были приняты для обеспечения проезда по дорогам во время паводка? - Подготовка дорог края к предстоящему половодью была планово завершена до 1 апреля. В ходе мероприятий дорожными службами края проводилась планомерная работа по очистке обочин от снега, водопропускных труб от снега и льда, водоотводных сооружений, заготовке каменных материалов, а также подготовке мостов к пропуску паводковых вод. Так, например, в марте, по заказу ФКУ Упрдор «Алтай» в Тальменском районе произведено рыхление льда на площади 5 тыс. кв.м. методом взрыва на реке Чумыш возле моста. Толщина льда на реке в этом районе достигала 65 см. В КГКУ «Алтайавтодор» и ФКУ Упрдор «Алтай» в круглосуточном режиме, работают службы оперативной информации, у которыхесть все необходимые средства связи и оборудование для оперативного оповещения водителей и координации действий при ЧС на дорогах. Кроме этого, на федеральных и краевых дорогах функционируют системы видеонаблюдения и видеопосты. Они позволяют своевременно реагировать на возможные неблагоприятные дорожно-климатические явления.Вовсех ДСУ края произведена подготовка техники и транспорта, сформировано 7 мобильных механизированных отрядов, в распоряжении которых имеется почти 350 единиц техники. Отработано взаимодействие с ОАО «Алтайиндорпроект» для экстренного выезда на участки разрушений. По поручению Губернатора Александра Карлина в целях оперативного реагирования на возможные негативные последствия прохождения паводковых вод и ледохода на базе КГКУ «Алтайавтодор» и ФКУ Упрдор «Алтай» функционируют круглосуточные телефонные «горячие линии» (3852) 36–31–69 (дороги регионального и межмуниципального значения), (3852) 63–14–59 (дороги федерального значения), на которые можно сообщить о неблагоприятной обстановке на автомобильных дорогах общего пользования. — В последние годы мы наблюдаем масштабные ремонты федеральных трасс. А в этом году тенденция сохраниться? - Темпы обновления дорог будут сохранены. В 2016 году на федеральные трассы региона было направлено почти 3 млрд рублей, ремонтными работами был охвачен 121 км. Нынче запланировано построить, отремонтировать и реконструировать 28 км федеральных трасс, что полностью соответствует потребности для сохранениянормативных межремонтных сроков. Наиболее значимые объекты — капитальные ремонты двух участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» — Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией в Бийском районе. — Расскажите о мерах, принимаемых для повышения безопасности дорожного движения на федеральных дорогах. - В 2016 году на федеральных трассах региона определены 34 аварийно-опасных участка. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушение водителями скоростного режима и правил обгона. Для повышения безопасности на дорогах федерального значения разработан план мероприятий по улучшению дорожных условий и устранению аварийно-опасных участков на сети федеральных автомобильных дорог. В соответствии с которым, на местах концентрации ДТП будут установлены дополнительные комплексы видеофиксаций, устройства освещения, удерживающие боковые барьерные ограждения, улучшена ровность и сцепное качество дорожного покрытия, устранены дефекты дорожного покрытия, а также нанесена разметка из термопластика - А что с дорогами к селам? — В2017 году работы по строительству и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктовпродолжатсяв Тюменцевском, Табунском, Петропавловском, Немецком национальном, Угловском, Топчихинском, Хабарском и Бийском районах. — Какие мосты будут построены в 2017 году? Планом дорожных работ предусмотрено строительство икапитальный ремонт мостовых сооружений в Первомайском, Алейском, Крутихинском, Рубцовском, Солонешенском, Первомайском, Косихинском и Шелаболихинском районах Алтайского края, ввод которых предусмотрен в 2017 году. В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на 2010 – 2020 годыпродолжитсяреконструкция мостового перехода через р.Чумышв Тальменском районе. Ввод в эксплуатацию объекта с учетом оптимизации финансирования запланирован на 2018 год. — Мы наслышаны о современных технологиях, применяемых при строительстве и ремонте дорог. Применялись ли они в нашем крае? - В 2016 году с применением современных технологий таких как «Холодный ресайклинг» и покрытие «Новачип» были отремонтированы участки трасс «Бийск – Мартыново – Ельцовка» в Ельцовском районе, «Троицк – Целинное» в Троицком районе, «Павловск – Ребриха – Буканское» в Мамонтовском районе ина мостовом переходе через р. Обь в г. Барнауле. В текущем году применение современных технологий будет продолжено, например, с помощью ресайклера обновят дорожное покрытие вЕльцовском, Троицком, Мамонтовском и Калманском районах. Поэтому – работа предстоит масштабная –, но мы к ней готовы. Подготовлено Алтайкомсвязью совместно с пресс-службой Минстройтранса Алтайского края . 18 Апреля.