Подарки к юбилею.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края, председатель Правительства Алтайского края:

»Программа «80×80», как и ее предшественница «75×75», создана прежде всего для людей. Ее основная цель – сделать жизнь наших земляков более комфортной, особенно если это касается сельской местности, улучшить качество медицинской помощи и образовательных услуг, приобщить как можно больше людей к занятиям спортом и творчеством… Программа «80×80“, приуроченная к очередному юбилею края, была сформирована с учетом мнения населения и общественности, а также особенностей демографической ситуации и социально-экономического развития территорий. Она стала еще более масштабной – и по количеству объектов, и по объему капитальных вложений».

Значимым событием начала текущего года стало открытие первого культурного объекта по Программе «80×80». Реализация проекта по капитальному ремонту Шипуновского культурно-досугового центра осуществлялась в течение двух лет, и 2 марта обновленный КДЦ «Юбилейный» с просторной сценой и зрительным залом на 367 мест распахнул свои двери перед жителями и гостями района.

В то же время усиленными темпами продолжается реализация Программы и по другим направлениям. В 2017 году на финансирование 39 объектов предусмотрено выделить более 1 млрд. рублей.

В настоящее время активно ведется выбор подрядных и проектных организаций. По итогам проведенных конкурсов и аукционов работы на объектах будут начаты во 2 квартале текущего года. При этом на ряде объектов подрядные работы уже ведутся в рамках ранее заключенных контрактов.

Так, осуществляется строительство школы в квартале 2034 г. Барнаула в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». Значительный объем финансовой поддержки из федерального бюджета позволит уже в конце текущего года создать в развивающемся квартале краевого центра 550 новых ученических мест.

Помимо этого, в г. Барнауле на базе одного из зданий краевого педагогического лицея ведется работа по созданию детского технопарка, оснащение оборудованием которого происходит также с участием федерального финансирования.

В районном центре Родинского района начато строительство пристройки здания начальной школы к основному зданию школы и к сентябрю мощность существующей школы будет увеличена на 204 места.

В селах Ельцовка Ельцовского района и Корнилово Каменского района выполняются работы по капитальному ремонту зданий школ, а в г. Славгороде и в районном центре Солтонского района завершаются капитальные ремонты детских учреждений здравоохранения.

Из спортивных объектов уже осуществляется строительство современного спортивно-оздоровительного комплексав райцентре Благовещенского района, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 3 квартал текущего года.

По замыслу программы «80×80» в 2017 – юбилейном – году планировалось закончить работы на 80 значимых объектах. В ситуацию вмешался кризис, экономические реалии откорректировали планы. Кроме того, по ряду проектов краевое финансирование не было предусмотрено сознательно, поскольку появилась реальная возможность позднее «вписать» их в федеральные программы. Тем не менее около 50 объектов все-таки удастся реализовать к юбилею края.

Работа по реализации Программы будет продолжена и в дальнейшемдо полного завершения. В 2018 году планируется приступить к реализации дорогостоящих объектов строительства, в первую очередь с участием средств федерального бюджета. В ходе отчета по итогам работы в 2016 году губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что на смену программе «80×80» придет аналогичная – «85×85“, соответственно рассчитанная на строительство, реконструкцию и ремонт 85 объектов к 85-летию региона в 2022 году.

»Вы думали, отпразднуем 80-летие — и все? Ничего подобного. Продолжим работать. И объектов будет больше. 2018 год станет годом сопряжения программ “80×80” и “85×85”, — прокомментировал губернатор.

18 Апреля.