|Cайт газеты Ключевского района
|
|
На ленту новостей 19.04.2017: В Алтайском крае промышленное производство растет быстрее, чем в среднем по России 18.04.2017: Подарки к юбилею. 18.04.2017: Дорожные работы – 2017 в цифрах и фактах. 18.04.2017: Сто скважин – для десятков тысяч жителей 18.04.2017: Новости края 18.04.2017: Губернатор Александр Карлин поручил принимать максимально оперативные меры в связи с изменяющейся паводковой ситуацией в Алтайском крае 17.04.2017: В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза 17.04.2017: В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10% 14.04.2017: Праздник «Цветение маральника» 14.04.2017: Заслуженная медаль 14.04.2017: Полицейские края задерживают несовершеннолетних за сбыт наркотиков
|
Запишитесь на личный прием
|
При использвании любых материалов этого сайта
|менди разработка и продвижение сайта +Web