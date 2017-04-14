В Алтайском крае промышленное производство растет быстрее, чем в среднем по России

В 1 квартале 2017 года в Алтайском крае индекс промышленного про-изводства составил 109,9% при среднероссийском значении 100,1%. В марте 2017 года прирост выпуска промышленной продукции в крае составил 2,9% по отношению к марту 2016 года, по России – 0,8%.

Вобрабатывающей промышленности в январе-марте 2017 года индекс производства в Алтайском крае составил 113,8% (по России – 99,2%). В марте 2017 года объем производства в обрабатывающем секторе регионавырос на 6,2% при увеличении в среднем по России на 1%.

В Алтайском крае по итогам 3 месяцев 2017 года высокие темпы роста сохраняются в производстве транспортных средств и оборудования, машин и оборудования, в пищевой промышленности, производстве напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса.

19 Апреля.