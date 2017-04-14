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На ленту новостей 18.04.2017: Запишитесь на личный прием 18.04.2017: Подарки к юбилею. 18.04.2017: Дорожные работы – 2017 в цифрах и фактах. 18.04.2017: Сто скважин – для десятков тысяч жителей 18.04.2017: Новости края 18.04.2017: Губернатор Александр Карлин поручил принимать максимально оперативные меры в связи с изменяющейся паводковой ситуацией в Алтайском крае 17.04.2017: В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза 17.04.2017: В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10% 14.04.2017: Праздник «Цветение маральника» 14.04.2017: Заслуженная медаль 14.04.2017: Полицейские края задерживают несовершеннолетних за сбыт наркотиков


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... Ключевский район как административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей в состав Славгородского уезда Алтайской губернии

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В Алтайском крае промышленное производство растет быстрее, чем в среднем по России


Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в 1 квар-тале 2017 года.

В 1 квартале 2017 года в Алтайском крае индекс промышленного про-изводства составил 109,9% при среднероссийском значении 100,1%. В марте 2017 года прирост выпуска промышленной продукции в крае составил 2,9% по отношению к марту 2016 года, по России – 0,8%.

Вобрабатывающей промышленности в январе-марте 2017 года индекс производства в Алтайском крае составил 113,8% (по России – 99,2%). В марте 2017 года объем производства в обрабатывающем секторе регионавырос на 6,2% при увеличении в среднем по России на 1%.

В Алтайском крае по итогам 3 месяцев 2017 года высокие темпы роста сохраняются в производстве транспортных средств и оборудования, машин и оборудования, в пищевой промышленности, производстве напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса.

19 Апреля.

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