Внимание переезд!

Сегодня этот слоган компании «Российские железные дороги» известен практически всем автомобилистам нашей страны. Однако немногие из нас задумываются о смысле этих слов и в дальнейшем продолжают невнимательно относятся к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Цена такого равнодушия — человеческая жизнь и здоровье.

Только за последние 6 лет на переездах Алтая было допущено 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 11 человек.

В текущем году дежурными по переездам было зафиксировано 14 нарушений проезда через переезды водителями автотранспорта. В 2017 году уже допущено 3 ДТП (за 12 месяцев 2016 года произошло 4 ДТП), итогом которых стала гибель двух человек, еще один были госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

К сожалению, подобные трагические случаи не становятся хорошим уроком для других автомобилистов, порой надеющихся на русское «авось» и считающих, что смерть — это то, что случается с кем-то другим. В результате

еще один подобный случай произошел 4 апреля 2017 года на перегоне Зубково – Красноозерское. Водитель автомобиля «ГАЗЕЛЬ» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с грузовым поездом.

Сегодня в целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в Алтайском крае сотрудниками магистрали проводятся многочисленные профилактические мероприятия. В частности, на переездах устанавливаются видеокамеры, предупреждающие знаки, аншлаги, баннера, проводятся совместные рейды с ГИБДД, раздаются памятки и многое-многое другое.

Однако ситуация не изменится, пока каждый автомобилист не осознает всю серьезность проблемы, не проживет ее. В погоне за несколькими минутами сэкономленного времени теряются жизни, торопливость и безответственность становится причиной непоправимого горя для всей семьи.

Уважаемые автомобилисты, жители Алтайского края еще раз подчеркиваем железнодорожный переезд – это объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Берегите себя.

24 Апреля.