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Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 9738 человек было призвано на фронт у нас в Ключевском районе в 1941-1945 гг. Погибли 3377 человек, среди них – русские, украинцы, казахи, татары, белорусы, мордвины, башкиры, немцы, алтайцы, чуваши, эстонцы.

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Внимание переезд!


Чтобы остановить поезд нужно время, чтобы остановить жизнь — одно мгновенье.

Сегодня этот слоган компании «Российские железные дороги» известен практически всем автомобилистам нашей страны. Однако немногие из нас задумываются о смысле этих слов и в дальнейшем продолжают невнимательно относятся к соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Цена такого равнодушия — человеческая жизнь и здоровье.

Только за последние 6 лет на переездах Алтая было допущено 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 11 человек.

В текущем году дежурными по переездам было зафиксировано 14 нарушений проезда через переезды водителями автотранспорта. В 2017 году уже допущено 3 ДТП (за 12 месяцев 2016 года произошло 4 ДТП), итогом которых стала гибель двух человек, еще один были госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

К сожалению, подобные трагические случаи не становятся хорошим уроком для других автомобилистов, порой надеющихся на русское «авось» и считающих, что смерть — это то, что случается с кем-то другим. В результате

еще один подобный случай произошел 4 апреля 2017 года на перегоне Зубково – Красноозерское. Водитель автомобиля «ГАЗЕЛЬ» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с грузовым поездом.

Сегодня в целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в Алтайском крае сотрудниками магистрали проводятся многочисленные профилактические мероприятия. В частности, на переездах устанавливаются видеокамеры, предупреждающие знаки, аншлаги, баннера, проводятся совместные рейды с ГИБДД, раздаются памятки и многое-многое другое.

Однако ситуация не изменится, пока каждый автомобилист не осознает всю серьезность проблемы, не проживет ее. В погоне за несколькими минутами сэкономленного времени теряются жизни, торопливость и безответственность становится причиной непоправимого горя для всей семьи.

Уважаемые автомобилисты, жители Алтайского края еще раз подчеркиваем железнодорожный переезд – это объект повышенной опасности, требующий особого внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Берегите себя.

24 Апреля.

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