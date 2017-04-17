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Наркоситуация «напряженная»
В Алтайском крае подведены итоги реализации антинаркотической программы за 2016 год.

Главная цель государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014–2020 годы — стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Правительство Алтайского края на протяжении ряда лет проводит системную работу по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по модернизации наркологической службы региона. Специалистами разработаны новые средства и методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркологической патологии. Одним из результатов реализации программы явилось приобретение комплекса лечебно-диагностического оборудования, которое позволяет на ранней стадии выявлять потребителей наркотических веществ, совершенствовать формы и методы лечения и реабилитации наркозависимых.

В 2016 году показатель зарегистрированных больных наркоманией в крае снизился к уровню 2015 года на 9,5%, однако остался выше показателя по Российской Федерации на 16,4%.В 2016 году в наркологических диспансерах и 64 кабинетах медицинских организаций края зарегистрировано 5900 больных наркоманией. За последние пять лет (2012–2016 гг.) в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от острых отравлений наркотическими веществами.Показатель смертности от данной причины в регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по РФ на 42,9%.

Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает проведение единой политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков.

В прошедшем году на территории Алтайского края проводились единые профилактические антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи — богат­ство России», «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность», «Летний лагерь — территория здоровья», а также акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Тем не мене, по итогам прошедшего в конце марта текущего года заседания региональной антинаркотической комиссии, Губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным было отмечено, что, несмотря на то, что все ведомства выполняют мероприятия программы и в полном объёме осваивают финансовые средства, меры эти нельзя назвать исчерпывающими и достаточными в плане профилактики наркомании.На фоне тенденции к стабилизации распространения немедицинского потребления наркотиков, уровень их незаконного оборота продолжает оказывать негативное влияние на состояние здоровья населения и общественную безопасность Алтайского края. По результатам мониторинга за 2016 год наркоситуация на территории края оценивается как «напряженная».

В Алтайском крае, как и в других регионах России регистрируется рост потребления и оборота синтетических наркотиков, мишенью для действующего наркобизнеса становится молодежь. В этих условиях вопросы профилактики наркомании являются наиболее важными и актуальными в процессе противодействия наркоугрозе. Ввиду этого органы власти региона намерены наращивать объемы профилактической работы с молодежью через социальные сети и другие возможности сети Интернет.

26 Апреля.


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