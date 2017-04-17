Российский проект «Сетевичок» участвует в конкурсе ООН

Реализующийся под патронатом Временной комиссии международный проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок» прошел второй этап конкурса на соискание Премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

Председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова сообщила о выходе детского проекта «Сетевичок» в четвертьфинал конкурса Премии ВВУИО. «Конкурс на соискание наград ВВУИО — не имеющая аналогов глобальная платформа для выявления и демонстрации передового опыта в использовании информационно-коммуникационных технологий. Впервые с момента основания конкурса российский детский проект прошел его второй этап. Это наглядная демонстрация высокой оценки мировым сообществом опыта, который Российская Федерация сформировала в данной сфере за три последних года», — отмечает Людмила Бокова. Проект «Сетевичок» представляет собой справочно-информационную систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который включает обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и конкурс детских сайтов, в ходе которого лучшие сайты выбирают сами дети. В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 000 школьников из России и 11 государств постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете. На конкурс ООН проект представлен Минкомсвязи РФ. Организаторы конкурса ВВУИО — Международный союз электросвязи, Программа развития ООН, Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие организации ООН.

Проголосовать за проект можно на сайте: Сетевичок.рф на странице http://xn--blafankxqi2c.xn-plai/kak-progolosovat-za-kvest

26 Апреля.