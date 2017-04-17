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На ленту новостей 26.04.2017: Наркоситуация "напряженная" 24.04.2017: Внимание переезд! 19.04.2017: В Алтайском крае промышленное производство растет быстрее, чем в среднем по России 18.04.2017: Запишитесь на личный прием 18.04.2017: Подарки к юбилею. 18.04.2017: Дорожные работы – 2017 в цифрах и фактах. 18.04.2017: Сто скважин – для десятков тысяч жителей 18.04.2017: Новости края 18.04.2017: Губернатор Александр Карлин поручил принимать максимально оперативные меры в связи с изменяющейся паводковой ситуацией в Алтайском крае 17.04.2017: В Алтайском крае прибыль организаций выросла в 1,4 раза 17.04.2017: В Алтайском крае прирост заработной платы работников обрабатывающего сектора превысил 10%


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Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
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Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
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Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

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Российский проект «Сетевичок» участвует в конкурсе ООН
Председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного сообщества Людмила Бокова сообщила о выходе детского проекта «Сетевичок» в четвертьфинал конкурса Премии ВВУИО

Реализующийся под патронатом Временной комиссии международный проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок» прошел второй этап конкурса на соискание Премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

Председатель Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова сообщила о выходе детского проекта «Сетевичок» в четвертьфинал конкурса Премии ВВУИО. «Конкурс на соискание наград ВВУИО — не имеющая аналогов глобальная платформа для выявления и демонстрации передового опыта в использовании информационно-коммуникационных технологий. Впервые с момента основания конкурса российский детский проект прошел его второй этап. Это наглядная демонстрация высокой оценки мировым сообществом опыта, который Российская Федерация сформировала в данной сфере за три последних года», — отмечает Людмила Бокова. Проект «Сетевичок» представляет собой справочно-информационную систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который включает обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и конкурс детских сайтов, в ходе которого лучшие сайты выбирают сами дети. В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 000 школьников из России и 11 государств постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете. На конкурс ООН проект представлен Минкомсвязи РФ. Организаторы конкурса ВВУИО — Международный союз электросвязи, Программа развития ООН, Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие организации ООН.

Проголосовать за проект можно на сайте: Сетевичок.рф на странице http://xn--blafankxqi2c.xn-plai/kak-progolosovat-za-kvest

26 Апреля.


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