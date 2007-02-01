Не причини ущерба окружающей среде

Ощутимый урон для окружающей среды и населенных пунктов в весенне-осенние периоды приносят сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой растительности на личных подворьях. При этом в атмосферу выбрасывается огромное количество загрязняющих веществ сопоставимое с выбросами от стационарных источников предприятий, организаций и населения вместе взятых. Уничтожается гумусный слой почвы и все живое, что встречается на пути огня.

В подавляющем большинстве случаев выжигание происходит целенаправленно для удаления с полей мешающей обработке почвы соломы и в связи с отсутствием в хозяйствах техники для измельчения остатков растительности. Значительное количество правонарушений в данной сфере совершается главами крестьянских (фермерских) хозяйств, а также иными сельскохозяйственными товаропроизводителями. В результате горят сотни гектар. В огне и от дыма нередко гибнет большое количество животных, насекомых и птиц. Помимо этого в условиях контакта полей с лесной растительностью палы часто переходят в лесные пожары. Создается угроза не только природе, но и посевам, и даже населенным пунктам и жизням людей. Кроме того, что огневой способ очистки сельхозугодий является потенциально опасным для жизни людей, огромный вред наносится и окружающей среде.

В соответствии П.П. 8 п. 2 ст. 9. Закона Алтайского края от 01.02.2007 г № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» на территории Алтайского края запрещается сжигание сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер.

В соответствии ст. 16. Закона на территории Алтайского края, использование земель сельскохозяйственного назначения должно осуществляться способами, не приносящими ущерба биологическому и ландшафтному разнообразию.

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края №641 от 13.12.2013 г. в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается – выжигание растительности без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. Настоящие требования обязательны для выполнения всеми юридическими лицами, а также физическими лицами.

Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 N 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме“, а именно:

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.»

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 20.04.2017 г. № 128 на территории Алтайского края с 21.04.2017 г. установлен пожароопасный сезон.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица, которыми осуществляется пользование земельными участками, не вправе допускать выжигания сухой травянистой растительности, особенно в период особого противопожарного режима.

Собственники, арендаторы земельных участков, на территории которых зафиксированы возгорания будут привлекаться к административной ответственности.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих Требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В соответствии с ч.2 ст. 20,4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, по исковым заявлениям Минприроды Алтайского края с виновных лиц будет взыскан ущерб, причиненный окружающей среде.

Государственный инспектор

Алтайского края

в области охраны окружающей среды А.А. Кроневальд

28 Апреля.