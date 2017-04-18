Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений о решении важных для Алтайского края вопросов

27 апреля состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Губернатора Алтайского края Александра Карлина. Она прошла непосредственно после завершения заседания Правительства России, где Александр Карлин представил информацию о развитии сельского хозяйства в Алтайском крае. В ходе личной встречи Дмитрий Медведев с большой заинтересованностью выслушал информацию о текущей социально-экономической ситуации в Алтайском крае. Александр Карлин проинформировал премьер-министра о положении дел в промышленности, транспортном комплексе, социальной сфере. Также речь шла о состоянии дел в бюджетной сфере Алтайского края, исполнении консолидированного бюджета региона и бюджетов муниципальных образований. Особый интерес премьер-министр проявил к реализации указов Президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года, которые находятся в центре работы органов власти. В соответствии с указами главы государства решаются задачи экономического развития, развития социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, другие важные для качества жизни граждан направления работы. Александр Карлин обратился к главе Правительства с просьбой о решении нескольких важных для Алтайского края вопросов. В том числе Губернатор предложил включить в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации два берегозащитных сооружения в Чарышском и Красногорском районах Алтайского края. «Речь идет о создании инженерной защиты от наводнений. Первый объект — это строительство берегозащитной дамбы протяженностью около 8 км, которая должна защитить от природной стихии райцентр Чарышское. В 2014 году была очень серьезная проблема в этом населенном пункте: было подтоплено порядка 1300 жилых домов, около 3 тысяч человек эвакуировано, причинен значительный материальный ущерб. Вторая проблемная точка — это село Быстрянка Красногорского района, где из берегов вышла река Катунь. Стихия также проявила себя в полную силу, в Быстрянке также необходимо строительство берегозащитного сооружения. В Алтайском крае уже подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение государственных экспертиз о качестве проектов“, — рассказал Александр Карлин в ходе рабочей встречи с Дмитрием Медведевым. Глава Правительства дал поручение Министру природных ресурсов и экологии России рассмотреть вопрос о включении значимых для Алтайского края объектов в план работ на 2018 год. Премьер-министр взял это поручение на свой личный контроль. Еще одной темой беседы стало завершение строительства очень важного объекта здравоохранения в Алтайском крае — первой очереди противотуберкулезного диспансера (стационара), расположенного на территории городского округа Новоалтайска. Строительство медицинского объекта ведут более двух лет, на эти цели потрачены значительные ресурсы из регионального бюджета — порядка 700 млн. рублей. “Мы будем достраивать первую очередь и вводить ее в эксплуатацию в 2018 году. Я обратился к премьеру с просьбой оказать нам содействие в выделении средств на приобретение необходимого медицинского и иного оборудования для данного объекта. Решение этого вопроса с федеральной поддержкой гарантировало бы введение объекта в эксплуатацию в следующем году», — отметил Александр Карлин. Губернатор также обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать финансовую поддержку в выполнении «дорожных карт» по повышению заработной платы работникам организаций бюджетной сферы. В первую очередь речь идет о работниках учреждений образования и культуры. «Мы понимаем, что ресурсов муниципальных бюджетов на выполнение „дорожной карты“ пока недостаточно. Мы хотели бы использовать федеральную поддержку, чтобы направить в муниципалитеты средства, необходимые для повышения заработной платы специалистов. Это социально значимая, ответственная работа. Конечно же, государство должно полностью выполнить перед ними обязательства и помочь муниципалитетам, чтобы они также выполнили свои обязательства», — подчеркнул Александр Карлин. Также в ходе рабочей встречи рассмотрены вопросы кредитования крупных объектов животноводства в Алтайском крае за счет ресурсов государственной корпорации «Внешэкономбанк“. Все поручения, данные по итогам рабочей встречи с Губернатором Алтайского края, Дмитрий Медведев взял на личный контроль. “Считаю, что работа 27 апреля в Правительстве России, в том числе рабочая встреча с премьер-министром, — это хороший сигнал для всех жителей Алтайского края о том, что в Правительстве России, федеральных министерствах и ведомствах знают о положении дел в Алтайском крае, положительно откликаются на наши предложения и запросы. Мы никогда не были и, надеюсь, в будущем не будем оставлены наедине с нашими проблемами и продолжим получать существенную поддержку от федерального центра. Наша задача — самим более активно работать, и с другой стороны — более эффективно использовать материальные ресурсы, которыми мы располагаем», — отметил Александр Карлин. По материалам официального сайта Алтайского края 28 Апреля.