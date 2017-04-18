На территории края вводится особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях.

На время действия противопожарного режима охрана природных объектов будет усилена, меры наказания поджигателей ужесточены. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения лесов и других природных объектов.

Органам местного самоуправления поручено осуществить комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Оперативным штабам лесничеств тушение лесных пожаров предписано осуществлять во взаимодействии с комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления.

Значительную угрозу для сохранности лесного фонда края представляют бесхозяйственность и неправомерные действия землепользователей. Так некоторые юридические лица и главы крестьянских фермерских хозяйств после уборки урожая имеют на полях пожнивные остатки, стерню, которые являются легко горючими материалами.

Пунктом 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390установлен запрет сжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Ответственность за нарушение названных требований, в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», возложена на руководителей организаций. Нормы административной ответственности содержатся в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также в ст. 27 Закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Ситуация с возгораниями земель сельскохозяйственного назначения, а также лесными пожарами, возникшими в связи с переходом огня на лесной фонд находится на контроле Правительства Алтайского края, а также правоохранительных органов.

Подготовлено управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством природных ресурсов Алтайского края

28 Апреля.