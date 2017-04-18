На территории края вводится особый противопожарный режим

Cайт газеты Ключевского района
Новости О газетеАрхив газетыПроектыОбсудим Фото  
Вход

На ленту новостей 28.04.2017: Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений о решении важных для Алтайского края вопросов 28.04.2017: Не причини ущерба окружающей среде 26.04.2017: Российский проект «Сетевичок» участвует в конкурсе ООН 26.04.2017: Наркоситуация "напряженная" 24.04.2017: Внимание переезд! 19.04.2017: В Алтайском крае промышленное производство растет быстрее, чем в среднем по России 18.04.2017: Запишитесь на личный прием 18.04.2017: Подарки к юбилею. 18.04.2017: Дорожные работы – 2017 в цифрах и фактах. 18.04.2017: Сто скважин – для десятков тысяч жителей 18.04.2017: Новости края


Частные объявления

В специальном разделе «Чтогдекогда» электронная версия объявлений
Перейти в раздел

ПОДПИСКА

Всем, кто желает читать «Степной маяк» на своем компьютере, мы предлагаем оформить в редакции подписку на электронную версию газеты . Сообщив свой электронный адрес, вы сможете получать электронную версию газеты в удобном для чтения формате, полностью соответствующую бумажному варианту нашей газеты.
Стоимость электронной подписки на полугодие – 252 рубля.
Те, кто проживает за пределами нашего района, также могут оформить подписку на электронную версию газеты, оплатив ее стоимость через сервис Сбербанк-онлайн либо в любом отделении банка по следующим реквизитам:
Получатель: МАУ «Редакция газеты „Степной маяк“
Банк получателя: отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
БИК 040173604
К/с 30101810200000000604
ИНН 2248004477
КПП 224801001
Р/с 40703810302524100080
После оплаты необходимо выслать копию квитанции на нашу почту klc_mayk@mail.ru и указать электронный адрес, на который будет приходить наша газета.
Также можно перевести деньги на карту сбербанка 4276 8020 1328 1280 (Валентина Николаевна Ш.) и сообщить об оплате и свой электронный адрес по электронной почте sm_1931@mail.ru

Ключи молодые

Специальный проект редакции в области молодежной политики района
Перейти в раздел

Организация личного приема и обращений граждан в отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»

Порядок рассмотрения устных и граждан в и подразделениях внутренних дел (извлечение из Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707–2013 г.) …
Читать далее




Кстати говоря... 2543 человека,проживающих в Ключевском районе, имеют звание «Ветеран труда», в том числе 125 жителям нашего района соответствующее удостоверение было вручено в январе-августе 2011 года.

Предложить новость! Карта сайта Вопрос-ответ

На территории края вводится особый противопожарный режим
С 28 апреля постановлением Губернатора Александра Карлина в связи с установлением тёплой и сухой погоды в регионе вводится особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях.

На время действия противопожарного режима охрана природных объектов будет усилена, меры наказания поджигателей ужесточены. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения лесов и других природных объектов.

Органам местного самоуправления поручено осуществить комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Оперативным штабам лесничеств тушение лесных пожаров предписано осуществлять во взаимодействии с комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления.

Значительную угрозу для сохранности лесного фонда края представляют бесхозяйственность и неправомерные действия землепользователей. Так некоторые юридические лица и главы крестьянских фермерских хозяйств после уборки урожая имеют на полях пожнивные остатки, стерню, которые являются легко горючими материалами.

Пунктом 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390установлен запрет сжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Ответственность за нарушение названных требований, в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», возложена на руководителей организаций. Нормы административной ответственности содержатся в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также в ст. 27 Закона Алтайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Ситуация с возгораниями земель сельскохозяйственного назначения, а также лесными пожарами, возникшими в связи с переходом огня на лесной фонд находится на контроле Правительства Алтайского края, а также правоохранительных органов.

Подготовлено управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством природных ресурсов Алтайского края

28 Апреля.


Комментарии к новости



Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться на сайте!

Зарегистрироваться сейчас?

 

При использвании любых материалов этого сайта
необходима указывать ссылку на http://stepnoymayak.ru
Написать письмо
менди разработка и продвижение сайта +Web